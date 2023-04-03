Yassine Zoubir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Zoubir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yassine Zoubir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yassine Zoubir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.