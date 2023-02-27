Yasuki Kimoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasuki Kimoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yasuki Kimoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yasuki Kimoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yasuki Kimoto 6 Ağustos 1993 tarihinde Fuji, Shizuoka şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 木本 恭生 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yasuki Kimoto Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yasuki Kimoto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yasuki Kimoto'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yasuki Kimoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yasuki Kimoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yasuki Kimoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yasuki Kimoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında Fukuoka Univ.

22 Temmuz 2015 yılında Avispa Fukuoka

31 Ocak 2016 yılında Fukuoka Univ.

1 Şubat 2016 yılında Cerezo Osaka

9 Ocak 2021 yılında Nagoya Grampus

9 Ocak 2022 yılında FC Tokyo

Yasuki Kimoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yasuki Kimoto şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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