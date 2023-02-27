Yasuto Wakizaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasuto Wakizaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yasuto Wakizaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yasuto Wakizaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yasuto Wakizaka 11 Haziran 1995 tarihinde Yokohama, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 脇坂 泰斗 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yasuto Wakizaka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Athleteplus yapmaktadır. Yasuto Wakizaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 1 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Yasuto Wakizaka'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yasuto Wakizaka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yasuto_wakizaka/

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Yasuto Wakizaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yasuto Wakizaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yasuto Wakizaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yasuto Wakizaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2014 yılında Hannan Univ.

14 Eylül 2017 yılında Kawasaki Front.

31 Ocak 2018 yılında Hannan Univ.

1 Şubat 2018 yılında Kawasaki Front.

Yasuto Wakizaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yasuto Wakizaka şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yasuto Wakizaka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Hongo → Esperanza Jr Yth (2008–2010) → Kawasaki Frontale Yth (2011–2013) → Hannan University (2014–2017)

Japonya takımında 14 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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