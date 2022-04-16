Yat Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yat Elemanı görev tanımı nedir, Yat Elemanı ne iş yapar, Yat Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yat Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yat Elemanı Tanımı;

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Yat Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yat Elemanı Maaşları

Yat Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yat Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yat Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5111.06

Meslek Adı :

Yat Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Seyahatlerde Hizmet Veren Elemanlar, Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri İle Rehberler

Meslek Birim Grubu :

Seyahatlerde Hizmet Veren Elemanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yat Elemanı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, tekneyi seyrü sefere hazırlama, yolcu alma, limana yanaşma, ayrılma, yelken açma ve kapama, yiyecek ve içecek hazırlama, servislerini yapma, teknenin iç ve dış temizliği ile kışlık bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yat Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Yakıt, su, kumanya ikmali yapmak,

b) Makine dairesinin temizlik ve bakımını yapmak,

c) Yolcuları karşılamak, tekneye biniş ve inişlerine yardımcı olmak,

d) Elektrik kablosu ve su hortumlarını sahil bağlantılarından sökmek, pasarellayı kaldırmak, filikayı mataforaya asmak, demiri vira konumuna getirmek,

e) Seyir güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak,

f) Yelken bezinin, makaralarının, halatlarının kontrolünü yapmak,

g) Yelkeni açma pozisyonuna getirmek,

h) Yelkenleri basmak, i) Yelken pozisyonlarını ayarlamak,

j) Yelkenin aşağıya inmesini sağlamak,

k) Yelken halatlarını yerlerine neta etmek,

l) Yelkenlei yıkamak, havalandırmak,

m) Yanaşma manevrasının bitimine kadar gözcülük yapmak, kıç halatlarını bağlama pozisyonuna getirmek, filikayı denize indirmek, tekneyi avara etmek, paserallayı indirmek,

n) Su sporları etkinliklerinde yolculara yardım etmek,

o) Deniz ürünleri, sebze yemekleri, et yemekleri, tahıl vb. yemekleri hazırlamak,

p) Sıcak ve soğuk içecekleri hazırlamak,

q) Yiyecek ve içecek servisi yapmak,

r) Teknenin iç ve dış temizliğini yapmak,

s) Yolcuları uğurlamak,

t) Teknenin karadaki bakım işlemlerini yapmak,

u) Teknenin boya işlemlerini (raspa, zımpara, boyama, vernikleme gibi) yapmak,

v) Tekneyi denize indirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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