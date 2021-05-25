Yat İnşa Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3118.17

Meslek Adı : Yat İnşa Teknisyeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Teknik Ressamlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Yatların tasarım, üretim, çizim, montaj, bakım onarım ve kalite kontrol görevlerini hazırlayıp uygulayan, tüm bu aşamalarda mühendis ve teknikerlere yardımcı kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yat İnşa Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Araştırma yöntemlerini kullanarak proje hazırlamak,

b) İş kurma sürecini planlamak,

c) Bilgisayar destekli endaze çizmek,

d) Malzeme şekillendirme tekniklerini uygulamak,

e) Yat üst yüzey işlemlerini yapmak,

f) Bilgisayar destekli yat resimleri çizmek,

g) Kompozit yat yapmak,

h) Gemi maketi yapmak,

i) İşletme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

j) Geometrik çizimler yapar ve görünüş çıkarmak,

k) İki ve üç boyutlu çizim yapar ve düzenlemek,

l) Malzemeleri üretime hazırlayarak, kesme işlemi yapmak,

m) Yüzey düzeltme, delme işlemleri yapmak,

n) Malzemelere form verme işlemleri yapmak,

o) Model Şablonu hazırlar ve model montajı yapmak,

p) Yat dip, borda, güverte konstrüksiyonu yapmak,

q) Destek elemanları yapmak,

r) Su geçirmez bölmeler yapmak,

s) Yat donanım elemanları yapmak,

t) Bar mutfak ve havuzluk mobilyaları yapar,

u) Yat dip borda ve güverte konstrüksiyonu çizmek,

v) Yat donatım elemanları bağlantılarını çizmek,

w) Kompozit yat kalıbı hazırlar ve kalite kontrolü yapmak,

x) Kamara, havuzluk, bar ve mutfak kaptan köşkü çizmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Yat İnşa Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (mobilya Satış Elemanlığı) mesleği için “2360.23” kod olarak kullanılır iken Akrilik Tezgah Ustası mesleği için “7115.14” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre

Yat İnşa Teknisyeni Meslek Kodu “3118.17” olarak belirlenmiştir.

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