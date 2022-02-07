Yat Kaptanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yat Kaptanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yat Kaptanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yat Kaptanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yat Kaptanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yat Kaptanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yat Kaptanı Maaşları

Yat Kaptanı maaşı ortalama olarak aylık 9150_TL'dir. En düşük Yat Kaptanı maaşı 7850_TL, En yüksek ise 10450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yat Kaptanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3152.18

Meslek Adı :

Yat Kaptanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Gemi Ve Hava Taşıtı Kontrolörleri Ve Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Güverte Görevlileri Ve Dümenciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yat kaptanı; tekneyi seyrüsefere hazırlama, yolcu alma, limana yanaşma, ayrılma, teknenin iç ve dış temizliği ile bakım tutum işlemlerini yaptırma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yat Kaptanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Yat sınıfı teknede can, mal ve çevre güvenliğini sağlamak,

c) Gemi bakımını sağlamak,

d) Belge delil toplamak ve kayıt tutmak,

e) Personeli yönetmek, f

) Eğitim vermek,

g) Disiplin sağlamak,

h) Yat sınıfı teknede sağlık hizmetlerini yürütmek,

i) Yolcu kabulü yapmak,

j) Haberleşmeyi sağlamak,

k) Resmî işlemleri takip etmek,

l) Hava durumunu takip etmek,

m) Güverte seyir hazırlığı yapmak,

n) Makineyi seyire hazırlamak,

o) Güvenli manevra yapmak,

p) Güvenli seyir yapmak,

q) Çekek bakımları ve yatın indirilmesini sağlamak,

r) Meslek eğitimi etkinliklerine katılmak.

s) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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