Yat-Tekne Laminasyon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yat-Tekne Laminasyon İşçisi görev tanımı nedir, Yat-Tekne Laminasyon İşçisi ne iş yapar, Yat-Tekne Laminasyon İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yat-Tekne Laminasyon İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yat-Tekne Laminasyon İşçisi Tanımı;

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Yat-Tekne Laminasyon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Yat-Tekne Laminasyon İşçisi Maaşları

Yat-Tekne Laminasyon İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yat-Tekne Laminasyon İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yat-Tekne Laminasyon İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.26

Meslek Adı :

Yat-Tekne Laminasyon İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Teknenin ana gövdesini ve yerlerini şekillendiren, teknenin iskeletinin genel görünümünü oluşturan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yat-Tekne Laminasyon İşçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Teknenin gövdesinin yapılması için maça?dan kalıp almak,

b) Kalıp hazırlığı yapmak, vaks ile iki malzemenin birbirine yapışmamasını sağlamak,

c) Kalıptan ürün almak, epoksi ve elyafla teknenin dış elyaflarını kalıbın içine atmak,

d) Elyafın üzerine PVC vakumla basmak,

e) Elyaf atarak kapamak,

f) Teknenin içindeki motor ayaklarının bağlantısı yapmak,

g) Teknenin bölümlerini yerine koymak,

h) Tekneyi kalıptan çıkarmak,

i) Güverteleri yerleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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