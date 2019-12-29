Yatabare gol sayısını 7’ye yükseltti

Süper Lig'in 37 puanla lideri Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Mustapha Yatabare, Göztepe maçında attığı golle bu sezon 7. kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşan DG Sivasspor'da Yatabare rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 66. dakikasında Yatabare, Arouna Kone'nin asistiyle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki 7. golünü kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Yatabare, golden sonra taraftarlar tarafından büyük alkış topladı. Yatabare ayrıca takımda en golcü futbolcu konumunda bulunuyor.

Kaynak: İHA