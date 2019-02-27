Yatağan Kocadon’u Bağrına Bastı

Demokrat Parti Yatağan Seçim Ofisi açılışı miting havasında gerçekleşti. Dp'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kocadon büyük bir coşkuyla karşılandı.

Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, Demokrat Parti Yatağan Belediye Başkan adayı Mehmet Serdaroğlu ile birlikte DP Yatağan Seçim Ofisinin açılışını yaptı.

Yatağan halkı tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, açılış öncesi Yatağanlı vatandaşlar ve pazar esnafıyla bir araya geldi. Başkan Adayı Mehmet Kocadon, ziyaret süresince halkın yoğun sevgisi ile karşılaştı.

Yatağan Konak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde gerçekleşen DP Seçim Ofisi açılışına; Demokrat Parti Muğla İl Başkanı İsmet Köse, DP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon ve eşi Hülya Kocadon ve partililer ile binlerce Yatağanlı vatandaş katıldı.

Açılışta Demokrat Parti Yatağan İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Serdaroğlu konuşmasında, "Sevgili Yatağan, değerli halkım. Tarihi bir güne şahitlik ettiğimiz bugün, kutlu bir gündür. Yatağan'ın, efelerin diyarı eli nasırlı çiftçimiz, gözleri kömür karası işçimiz, madencinin kenti Yatağanım. Ve onun onurlu çilekeş evlatları, sevgili Yatağanlı kardeşlerim. Hepinizi saygıyla sevgiyle muhabbetle selamlıyorum, hoş geldiniz. Her yerden gelen dava arkadaşlarımız ve bizlere güç veren Bodrum ve Muğla sevdalısı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Kocadon'a da hoş geldiniz şeref verdiniz diyorum. Bizde ayrı gayrının olmadığını, gönlümüzün ve kalbimizin herkese açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Yine tüm sivil toplum kuruluşu başkanlarına ayrı ayrı teşekkürlerimi bir borç bilirim. Burada görüyorum ki gençler meydanlarda, hanım kardeşlerim meydanlarda. Dahası benim çiftçim, benim esnafım, köylüm meydanlarda. Biz onlarla varız onlarla olmalıyız onlarla gururluyuz" diyerek DP Yatağan Belediye Meclis Adaylarını tek tek isimleriyle birlikte uzmanlık alanlarına göre tanıtıp halka takdim etti.

Kocadon: "Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu çıkarın DP'ye geri döndüm"

Meydanı dolduran Yatağan halkına seslenen DP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon ise "Önemli olan koltuklarda değil, gönüllerde başkan olmak. Bu kalabalığı görünce gönüllerin başkanı olduğumu bir kez daha anladım. Biz siyasi terbiyemizi Süleyman Demirel'den aldık. Çünkü o liderdi. Biz lidere inanırız. Yatağan halkı da bugün liderine inandığı için burada. Biz parti koridorlarında dönen Ali Cengiz oyunlarını bilmeyiz. Hiç kimse kusura bakmasın, ben kapalı kapılar ardında başkanlık pazarlığı etmedim, bundan sonra da etmem. Edenlerin halini de görüyoruz. Benim Muğla için 3 yıl önce yola çıktığımı herkes biliyor. Yaşanan bu süreçten sonra, "Başkanım meydanları boş, bizi alternatifsiz bırakmayın. Cumhur ve Millet ittifakları arasında bizi sıkıştırmayın, halkın ittifakının başına geçin" denince, 1951 yılında Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu çıkaran DP'ye geri döndüm. Muğla için Atatürk için Cumhuriyet için geldim. Bir siyasi partinin il başkanı, adaylığıma itiraz etti. Madem bu kadar korkuyordun, bu kadar kuvvetliydim de neden kendi partinden beni aday yapmadın? Demokrat Parti unutulmuştu hani, onun adayına niye itiraz ediyorsun? Oy meydanlarda, sandıkta, Ankara'daki genel merkezde değil. "Martın sonu bahar" diyorlar ya, bu halk onlara, "Allah'ım ben nerede yanlış yaptım" dedirtecek. Çünkü yukarıda Allah var, bizim içimiz de dışımız da bir. Bugüne kadar "seç beni seçeyim seni" diye çalışmadık. "İl başkanı kim olsun" diye uğraşmadık. Böyle yaparsan "hepimiz biriz" dediğin Muğla'yı bine bölersin. Bunlar da herkesi parçaladı, Muğla'yı birbirine düşürdü. Hırsları, hizmetin önüne geçti. Biz de sadece hizmet hırsı var. Bunların aklı fikri bir şey yaptırmama üzerine kurulmuş. Bir zamanlar aynı partide olduğumuz Yatağan'da 5-6 kilometre yol yaptık diye beni de Başkanımız Haşmet Işık'ı da günah keçisi ilan ettiler. Sandıkta verilecek bunun hesabı, genel merkezin koridorlarında değil" dedi.

Muğla'yı seçilmişler yönetecek

Konuşmasının devamında Mehmet Kocadon, Muğla'yı seçilmişlerle yöneteceğim diyerek, "Bürokratların değil seçilmişlerin yönettiği bir Muğla için mücadele etmek zorundayız. Bazı belediye başkanlarımızın diskalifiye edilmesinin tek sebebi, kendi yöresinin gelirlerini korumaya çalışmaktır. Bunu gerçekleştirmek için Ankara'da o kadar koştular ki, şimdi meydanlara çıkacak dermanları kalmadı. Biz hak, hukuk, adalet istiyoruz. Seçilmişlerin tekrar iktidara geleceği bir Muğla diliyoruz. "Sivil toplum kuruluşlarını, muhtarları lütfen yok saymayın" dedim. Özellikle demokrasinin olmazsa olmazı muhtarlarımızla ne alıp veremedikleri var anlamıyorum. Muhtar görünce öcü görmüş gibi oluyorlar. Baktık ki muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşları zor durumda, biz de üzerimize düşeni yapmak için yola çıktık. Biri bana sordu, "Muğla'da seçilmişlerin itibarın geri verecek misin" diye. Söz veriyorum vereceğim, çünkü Muğla ancak böyle bir yere gelebilir. Yatağan'daki işçilerimiz gelirini artırabilmek için buralara yatırım yapacağız. Çocukları ve öğrencileri rahat ettireceğiz ki işçilerimiz de rahat etsin. Bugüne kadar niçin Yatağan'da bir mermer fuarı düzenlenmedi? Niçin 5 yılda Yatağan'ın anayolu düzeltilmedi. Bahanelere karnımız tok! Yapamıyorsanız gençlerin önünü açın. Buradan, 5 yılda yapılmayan anayolu, 15 günde yapma sözü veriyorum. Kaldırın önümüzdeki engelleri, açın gençlerin önünü. Bizden öncekiler "yeter söz milletin" diyordu. Biz de diyoruz ki "yeter söz Muğla halkının, yatağan halkının!" Bodrum'da yaptıklarımızı Muğla'da da yapmak için destek bekliyoruz. Beni destekleyin, Muğla coşsun, Yatağan coşsun!" dedi.

Seçim ofisi açılış programına katılan Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık'a teşekkür eden Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, açılış konuşmalarının ardından beraberindeki heyet ve vatandaşlarla birlikte Demokrat Parti Yatağan İlçe Seçim Ofisinin açılış kurdelesini kesti.

Başkan Adayı Mehmet Kocadon, daha sonra Yatağan ilçe genelinde bir dizi ziyarette bulundu. Oda, dernek ve kooperatifleri ziyaret ederek yaşanan sorunlarla ilgili bilgiler aldı. Sorunların çözümü konusunda fikir önerilerini paylaşıp projelerinden bahseden Mehmet Kocadon, birlik beraberlik içinde her sorunun üstesinden geleceğinin sözünü verdi. "Muğla kazanacak" dedi.

Kaynak: İHA