Yatağan'da kaza: 2'si Mısırlı 3 yaralı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, aynı yöne giden iki otomobilin karıştığı kazada 2'si Mısır uyruklu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Yatağan-Milas karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Yatağan'dan Milas yönüne giden Bekir Konar'ın kullandığı 34 ZJ 1943 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halindeki Mısır uyruklu Hazem Ahmed Husseini yönetimindeki 34 BCB 367 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Husseini'nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki su tahliye kanalına devrildi. Diğer otomobil ise takla attı. Kazada Bekir Konar ve diğer aracın sürücüsü Hazem Ahmed Husseini ile yanındaki kendisi gibi Mısır uyruklu Manal Mohamed Gamaleldin Mohamed Ramadan yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA