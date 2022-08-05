Yatağındaki kabloların ucu açıkmış! 6 yaşındaki çocuk elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybetti!

Mersin'de yaşayan yabancı uyruklu bir ailenin 6 yaşındaki çocuğu, yatağındaki kabloların ucunun açık olması nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yatağındaki kabloların ucu açıkmış! 6 yaşındaki çocuk elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybetti!

Mersin Tarsus'ta, yabancı uyruklu olan ve çadırda kalan aile, 6 yaşındaki çocukları Cizzah El Salih'i yerde hareketsiz bir şekilde yatarken görünce endişelenerek acilen hastaneye götürdü. Araçla hastaneye kaldırılan çocuk, hastanede incelemeye alınınca vefat ettiği anlaşıldı. Olay sonrası ailenin kaldığı bölgede inceleme başlatan ekipler, çadırda elektrik akımı tespit etti.

YATAĞINDA ELEKTRİK ÇARPMIŞ

Çadırı inceleyen polis ekipleri, küçük Cizzah El Salih'in yatağında uçları güvenli olmayan bir biçimde açık kablolar tespit etti. Olay yerine çağırılan elektrik çalışanlarının incelemesi üzerine kablolarda elektrik akımı olduğu anlaşıldı. Küçük çocuğun elektrik akımından etkilenerek vefat ettiği düşünülüyor.

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