Yatak Karkası Spiral Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yatak Karkası Spiral Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Yatak Karkası Spiral Makinesi Operatörü ne iş yapar, Yatak Karkası Spiral Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yatak Karkası Spiral Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yatak Karkası Spiral Makinesi Operatörü Tanımı;

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Yatak Karkası Spiral Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yatak Karkası Spiral Makinesi Operatörü Maaşları

Yatak Karkası Spiral Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Yatak Karkası Spiral Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yatak Karkası Spiral Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7534.08

Meslek Adı :

Yatak Karkası Spiral Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Döşemeciler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Yatak imalatında dizgiden çıkan yatak karkasının kenar çerçeve demirlerini makinede spiralleyerek diğer istasyonların kullanımına hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

-Yatak Karkası Spiral Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlenecek spiral teli rulolarını makine için kullanıma hazırlamak,

b) Yatak karkası spiral makinesini kullanıma hazırlamak, c) Gelen karkasların görsel hata kontrollerini yapmak,

d) Makinede karkas çerçeve demiri spiralleme işlemlerini gerçekleştirmek,

e) Günlük işlemleri kontrol etmek, varsa hata ve sapmaları önlemek,

f) Ürüne uygun makine ayarlarını ve kalıp değişimlerini yapmak,

g) Oluşan yatak karkasını bir sonraki istasyonun kullanımına hazırlamak,

h) Çıkan hurdaları hurda bölümüne göndermek,

i) Küçük çaplı arızalara müdahale ederek gidermek veya amirini bilgilendirmek,

j) Makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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