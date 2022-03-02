Yatak Keçeleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yatak Keçeleme İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yatak Keçeleme İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yatak Keçeleme İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yatak Keçeleme İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yatak Keçeleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Yatak Keçeleme İşçisi Maaşları

Yatak Keçeleme İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 6526,5_TL'dir. En düşük Yatak Keçeleme İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8800_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yatak Keçeleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7534.09

Meslek Adı :

Yatak Keçeleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Döşemeciler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yatak karkasının kenarlarını süngerleme, alt ve üst yüzeylerini keçe ve kapitone ile kaplama, karkası diğer istasyonların kullanımına hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yatak Keçeleme İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlenecek sünger, keçe ve kapitoneleri tezgah yakınında kullanıma hazırlamak,

b) Yapıştırıcı ilaç bidonlarını ve pnömatik tabancayı kullanıma hazırlamak, c) Yan dış takoz süngerlerini ilaçlayarak yapıştırmak ve karkasa yerleştirmek,

d) Karkasın ön ve arka yüzlerine keçeleri yapıştırmak,

e) Ön ve Arka yüzdeki keçeleri ilaçlayarak üzerine kapitoneleri yapıştırmak,

f) Karkasın yan kapitonesini (bordör) karkasa geçirerek yerleştirmek,

g) İşi biten karkası bir sonraki işlem için bekleme alanında istiflemek,

h) Üretime ilişkin sayısal verileri kaydetmek ve amirini bilgilendirmek,

i) Fire ve hurdaları hurdalığa taşımak,

j) Çalışma alanının genel temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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