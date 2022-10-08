Yatak Kenar Kapama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Yatak Kenar Kapama Makinesi Operatörü Tanımı;

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Yatak Kenar Kapama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yatak Kenar Kapama Makinesi Operatörü Maaşları

Yatak Kenar Kapama Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Yatak Kenar Kapama Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yatak Kenar Kapama Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8153.13

Meslek Adı :

Yatak Kenar Kapama Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dikiş Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yatak kenar kapama makinesini kullanarak yatakların kenar kapama işlemlerini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yatak Kenar Kapama Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yatak kenar kapama makinesinin gerekli kontrollerini yapmak, makineyi çalıştırmak,

b) Makineyi kullanarak, hazırlama ünitesinden gelen yatakların kenarlarını kapamak,

c) Yaptığı işin kontrolünü yapmak,

d) Makinenin gerektiğinde yağlamasını yapmak.

e) Makinesinin bakımlarının yapılmasını, arızalandığında ise onarımının yapılmasını sağlamak,

f) Çalışılan makine ile çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

g) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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