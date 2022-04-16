Yatakhaneci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yatakhaneci görev tanımı nedir, Yatakhaneci ne iş yapar, Yatakhaneci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yatakhaneci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yatakhaneci Tanımı;

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Yatakhaneci Maaşı Ne Kadar? 2022 Yatakhaneci Maaşları

Yatakhaneci maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yatakhaneci maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yatakhaneci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5151.11

Meslek Adı :

Yatakhaneci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları

Meslek Birim Grubu :

Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerindeki Temizlik Ve Bina Bakımı Sorumluları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kamu kurumlarına ait yatakhanenin hizmete hazırlanmasını, temizliğini ve mevsim şartlarına göre belirli derecelerde ısıtılmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yatakhaneci, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yatakhane hizmet binasında meydana gelen arıza ve eksiklikleri yetkililere bildirmek,

b) Yatakhaneye gelen kurum personelini karşılamak ve kayıtlarını tutmak,

c) Tesisat malzemelerini çalışır durumda bulundurmak, bozuk tesisatı zamanında ilgililere bildirmek,

d) Yangın malzemelerini eksiksiz olarak kullanma hazır bulundurmak,

e) Yatakhane hizmet binasının genel temizliğini yaptırtmak,

f) Yatakhane hizmet binasının mevsim şartlarına göre belirli ısı derecede ısıtılmasını sağlamak,

g) Yatakhanede gürültü yapanlara engel olmak,

h) Yatakhanede alkollü içki içenleri uyarmak ve ilgili amirlere bildirmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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