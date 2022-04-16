Yataklı Ve Pulman Memuru (Demiryolu) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yataklı Ve Pulman Memuru (Demiryolu) görev tanımı nedir, Yataklı Ve Pulman Memuru (Demiryolu) ne iş yapar, Yataklı Ve Pulman Memuru (Demiryolu) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yataklı Ve Pulman Memuru (Demiryolu) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yataklı Ve Pulman Memuru (Demiryolu) Tanımı;

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Yataklı Ve Pulman Memuru (Demiryolu) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yataklı Ve Pulman Memuru (Demiryolu) Maaşları

Yataklı Ve Pulman Memuru (Demiryolu) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yataklı Ve Pulman Memuru (Demiryolu) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yataklı Ve Pulman Memuru (Demiryolu) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5112.05

Meslek Adı :

Yataklı Ve Pulman Memuru (Demiryolu)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Seyahatlerde Hizmet Veren Elemanlar, Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri İle Rehberler

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma Hizmetlerindeki Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yataklı ve pulman koltuklu vagonu seyahate ve servise hazırlayan, bilet kontrolü yapan ve yolculara servis hizmeti veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yataklı ve Pulman Memuru (Demiryolu) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Nöbetçi memurdan vagonun temizliği hasar durumu hakkında bilgi almak,

b) Kompartımanlardaki demirbaşı saymak ve eksik olanlar için tutanak tutarak tanzim etmek,

c) Yatakları ve temizlik işlerini kontrol etmek ve noksanlarını tamamlatmak,

d) Yolcu listesini gösteren diyagramı almak ve yolcuların kompartımanlara yerleştirilmesine yardım etmek,

e) Kalkış saatinde vagon kapılarını kapatmak ve tren şefine hazır işareti vermek,

f) Hareketten sonra yolcuların biletlerini yer kontrol cetveline göre kontrol etmek ve pens ile bileti delerek işaretleyip yolcuya iade etmek,

g) Hareket esnasında yataklı yar isteyen yolcuları boş yerlere yerleştirmek,

h) Ücret farkını tahsil etmek ve diyagrama işlemek,

i) Yatmak isteyen yolcuların yataklarını açmak, çarşaf ve kılıflarını düzeltmek,

j) Kompartımanları dolaşarak yolcuların isteklerini sormak ve karşılamaya çalışmak,

k) İstasyonlara yaklaşıldığında inecek yolculara haber vermek ve inişlerine yardım etmek,

l) Bileti olmayan yolculara cezalı bilet kesmek,

m) Sefer sonunda kompartımanları temizlemek veya temizlettirmek,

n) Demirbaşları kontrol etmek ve nöbetçi memura teslim etmek,

o) Ek ücretleri bir listeye dökerek hasılat memurluğuna vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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