Yatalak olmaktan korkup kendini sulama havuzuna atıp intihar etti!

Gümüşhane'de kaybolan 74 yaşındaki yaşlı bir kadın, yakınları tarafından mahalledeki sulama havuzunda ölü bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmalarda havuzun tellerine asılı halde bir poşet ve içerisinde “Felç olmaktan, yataklara düşmekten korkuyorum'' yazılı bir not bulundu.