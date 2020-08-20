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Yatalak olmaktan korkup kendini sulama havuzuna atıp intihar etti!

Gümüşhane'de kaybolan 74 yaşındaki yaşlı bir kadın, yakınları tarafından mahalledeki sulama havuzunda ölü bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmalarda havuzun tellerine asılı halde bir poşet ve içerisinde “Felç olmaktan, yataklara düşmekten korkuyorum'' yazılı bir not bulundu.

Gümüşhane’nin Çamlıca mahallesinde 74 yaşındaki Gülseren Hazır,'ın bedeni kaybolmasından birkaç saat sonra polis ekipleri ve yakınlarının aramaları sonucu mahallenin üst tarafında bulunan sulama amaçlı havuzun yüzeyinde cansız halde bulundu. Olayla ilgili inceleme yapan ekipler, tellerde asılı halde bir poşet ve içerisinde “Felç olmaktan, yataklara düşmekten korkuyorum. Yaptığımın yanlış olduğu bile bile intihar ediyorum” yazılı bir not bulundu.

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20 Ağustos 2020 Perşembe 14:14
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