Yatçılık Ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yatçılık Ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı görev tanımı nedir, Yatçılık Ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı ne iş yapar, Yatçılık Ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yatçılık Ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yatçılık Ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı Tanımı;

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Yatçılık Ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yatçılık Ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı Maaşları

Yatçılık Ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yatçılık Ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yatçılık Ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.31

Meslek Adı :

Yatçılık Ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gemi inşaat mühendisinin gözetimi altında yatların bakımının ve onarımının yapılmasını sağlayan, yatların sevk ve idaresini düzenleyen, yatların marinaya girip çıkmasında kılavuzluk yapan ve gezi amaçlı yat seferleri düzenleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yatçılık ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günün ekonomik şartlarını da göz önünde bulundurmak ve işletmeyi en karlı biçimde yönetme

b) Marina işletmeciliği ile yat işletmeciliği arasındaki ilişkiyi kurmak,

c) Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,

d) Personelin nitelikli olmasını veya kurumda gerekli hizmet içi eğitimi almasını sağlamak,

e) Ulusal ve uluslararası ilgili kuralları (SOLAS, STCW, MARPOL, COLREG vb.) uygulamak,

f) Yatı, kurallara uygun olarak kullanmak ve yolcuların emniyetini sağlamak,

g) Gemi inşaat mühendisinin gözetimi altında yatların bakımının ve onarımının yapılmasını sağlamak,

h) Denizcilikle ilgili yayınlar ile rakip firmaların faaliyetlerini izlemek ve incelemek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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