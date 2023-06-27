Yatırımcı güveni artıyor! Borsa günü rekorlar tamamladı!

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,25 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 29,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 değer kaybederken, holding endeksi ise değişmedi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazanan yüzde 5,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybeden ise bankacılık sektörü oldu.

Bugün borsada arife günü olduğu için pay piyasalarında sürekli müzayede işlemleri saat 12.30'a kadar devam etti, ardından kapanış seansı saat 12.30-12.40 arasında gerçekleşti.

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Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere diğer merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti.

Dünya genelindeki makroekonomik verilerin fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini belirten analistler, bugünden itibaren yoğunlaşacak veri takviminin piyasaların yönünü etkilemesi ve yatırımcıların aynı zamanda merkez bankası yetkililerinin açıklamalarını yakından takip etmesi beklendiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

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Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, Almanya'da enflasyon, Çin'de sanayi karları, Avro Bölgesi'nde enflasyon, tüketici güven endeksi, Japonya'da sanayi üretimi ve İngiltere'de büyümenin öne çıkacağını ifade eden analistler, gelecek hafta ise yurt içinde enflasyon, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve hazine nakit dengesi gibi verilerin, yurt dışında ise Fed Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları, ABD'de tarım dışı istihdam, ADP istihdam raporu, fabrika siparişleri, Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesinde perakende satışlar ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) gibi imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde direnç olarak 5.850 seviyesini, destek olarak ise 5.700 ve 5.600 puanları gösterdi.