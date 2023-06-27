Yatırımcı güveni artıyor! Borsa günü rekorlar tamamladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 oranında bir artışla günü 5.759,11 puan seviyesinden tamamladı. Bu, endeksin tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdiği anlamına geliyor. Aynı zamanda endeks, 5.766,58 puanla gördüğü en yüksek seviye rekorunu da kırdı. Bu durum, piyasada olumlu bir performans ve yatırımcı güveninin arttığını gösteriyor.

YAYINLAMA
Google News
Yatırımcı güveni artıyor! Borsa günü rekorlar tamamladı!

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,25 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 29,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 değer kaybederken, holding endeksi ise değişmedi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazanan yüzde 5,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybeden ise bankacılık sektörü oldu.

Bugün borsada arife günü olduğu için pay piyasalarında sürekli müzayede işlemleri saat 12.30'a kadar devam etti, ardından kapanış seansı saat 12.30-12.40 arasında gerçekleşti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere diğer merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti.

Dünya genelindeki makroekonomik verilerin fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini belirten analistler, bugünden itibaren yoğunlaşacak veri takviminin piyasaların yönünü etkilemesi ve yatırımcıların aynı zamanda merkez bankası yetkililerinin açıklamalarını yakından takip etmesi beklendiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, Almanya'da enflasyon, Çin'de sanayi karları, Avro Bölgesi'nde enflasyon, tüketici güven endeksi, Japonya'da sanayi üretimi ve İngiltere'de büyümenin öne çıkacağını ifade eden analistler, gelecek hafta ise yurt içinde enflasyon, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve hazine nakit dengesi gibi verilerin, yurt dışında ise Fed Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları, ABD'de tarım dışı istihdam, ADP istihdam raporu, fabrika siparişleri, Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesinde perakende satışlar ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) gibi imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde direnç olarak 5.850 seviyesini, destek olarak ise 5.700 ve 5.600 puanları gösterdi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
27 Haziran Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
27 Haziran Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Wall Street'te Sarsıcı Daralma Binlerce işçi çıkarıldı!
Wall Street'te Sarsıcı Daralma Binlerce işçi çıkarıldı!
Merkez Bankası'ndan yeni hamle Resmi Gazete'de yayımlandı!
Merkez Bankası'ndan yeni hamle Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Haberler
Mevsimler kaydı! Sıcak gecikti, verim düştü!
Mevsimler kaydı! Sıcak gecikti, verim düştü!
Jandarma teröristlerin inlerine girdi! Temizlik yapıldı!
Jandarma teröristlerin inlerine girdi! Temizlik yapıldı!
İstanbul'un ortasındaki yayla görenleri hayrete düşürdü!
İstanbul'un ortasındaki yayla görenleri hayrete düşürdü!
Mustafa Masatlı kimdir, nereli, kaç yaşında, kaç dil biliyor? Mustafa Masatlı'nın biyografisi
Mustafa Masatlı kimdir, nereli, kaç yaşında, kaç dil biliyor? Mustafa Masatlı'nın biyografisi
Yaşlı ve engelli aylıklarında ödemeler başlıyor Temmuz ayı ödemeleri öne çekildi!
Yaşlı ve engelli aylıklarında ödemeler başlıyor Temmuz ayı ödemeleri öne çekildi!
Politika faizi nedir? Politika faizleri nasıl ve neye göre belirlenir?
Politika faizi nedir? Politika faizleri nasıl ve neye göre belirlenir?
Çok Okunanlar
Fatih Portakal'dan canlı yayında skandal hareket! Ekip arkadaşını azarladı!
Fatih Portakal'dan canlı yayında skandal hareket! Ekip arkadaşını azarladı!
27 Haziran Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
27 Haziran Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Şehrin göbeğinde bıçakla ortalığı birbirine kattı!
Şehrin göbeğinde bıçakla ortalığı birbirine kattı!
Uyuşturucu karteli Türkiye'de yakalandı! Kritik halkasına ilişkin detaylar ortaya çıktı!
Uyuşturucu karteli Türkiye'de yakalandı! Kritik halkasına ilişkin detaylar ortaya çıktı!
Mehmet Şimşek ve Cevdet yılmaz yeni ekonomik anlaşmalar için BAE'de
Mehmet Şimşek ve Cevdet yılmaz yeni ekonomik anlaşmalar için BAE'de
Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanacak Gözler Merkez Bankası'nda!
Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanacak Gözler Merkez Bankası'nda!
Yorumlananlar
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!