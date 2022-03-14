Yatırımcı neye uğradığını şaşırdı: Fırlayan altın fiyatları bu kez düşüşle başladı! Yatırımcı hazır kıta izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Yatırımcı neye uğradığını şaşırdı: Fırlayan altın fiyatları bu kez düşüşle başladı! Yatırımcı hazır kıta izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları piyasalarda yaşanan dalgalı seyir nedeniyle yeni güne düşüşle başladı. Gram altın 940 TL seviyelerinde seyrederken son durumu merak edenler için 14 Mart 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...