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  3. Yatırımcı neye uğradığını şaşırdı: Fırlayan altın fiyatları bu kez düşüşle başladı! Yatırımcı hazır kıta izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Yatırımcı neye uğradığını şaşırdı: Fırlayan altın fiyatları bu kez düşüşle başladı! Yatırımcı hazır kıta izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları piyasalarda yaşanan dalgalı seyir nedeniyle yeni güne düşüşle başladı. Gram altın 940 TL seviyelerinde seyrederken son durumu merak edenler için 14 Mart 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Yatırımcı neye uğradığını şaşırdı: Fırlayan altın fiyatları bu kez düşüşle başladı! Yatırımcı hazır kıta izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 14 Mart 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...