Yatırımcılar hemen kuyumculara koşun, altın fiyatları düşüşe geçti! İşte 7 Ağustos 2021 Cumartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Yatırımcılar hemen kuyumculara koşun, altın fiyatları düşüşe geçti! İşte 7 Ağustos 2021 Cumartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 7 Ağustos 2021 Cumartesi gününe bir önceki güne göre düşüşle başladı. 1800 Dolar seviyelerinde seyreden ONS altın 1760 dolar seviyelerine kadar inerken gram altın da 495 TL seviyelerinden ise 488 TL seviyelerine kadar indi. İşte 7 Ağustos 2021 Cumartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...