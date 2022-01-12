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  3. Yatırımcılar iki kez düşünün! Altın fiyatlarındaki yükseliş durdu, gram altın kritik seviyesine döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Yatırımcılar iki kez düşünün! Altın fiyatlarındaki yükseliş durdu, gram altın kritik seviyesine döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında haftanın başından bu yana yaşanan yükseliş yerini düşüşe bıraktı. Gram altın 800 TL seviyelerine kadar gerilerken son durumu merak edenler için 12 Ocak 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Yatırımcılar iki kez düşünün! Altın fiyatlarındaki yükseliş durdu, gram altın kritik seviyesine döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1112

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 12 Ocak 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 