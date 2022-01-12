Yatırımcılar iki kez düşünün! Altın fiyatlarındaki yükseliş durdu, gram altın kritik seviyesine döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Yatırımcılar iki kez düşünün! Altın fiyatlarındaki yükseliş durdu, gram altın kritik seviyesine döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında haftanın başından bu yana yaşanan yükseliş yerini düşüşe bıraktı. Gram altın 800 TL seviyelerine kadar gerilerken son durumu merak edenler için 12 Ocak 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...