Yatırımcılara sevindiren haber: Borsa güne yükselişle başladı!
Borsa İstanbul, 26 Mayıs Perşembe günü sabahında yeni verileri paylaştı. Borsa güne yüzde 0.19 oranında artışla 2422 puandan başladı.
Borsa İstanbul'un resmi internet sitesindeki güncel verilere göre, BIST 100 endeksi haftanın 4. işlem gününe yüzde 0.19 oranında yükselişle 2422 puandan başladı. Açılışın ardından saat 11.36 itibarıyla endeks yüzde 0.62 oranında artışla 2433 puandan işlem görüyor.
BANKACILIK ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ VAR
Borsa yatırımcıları, hisse alanlar yada hisse satanlar, son açıklanan ve güncellenen verileri merak ediyor.
26 Mayıs Perşembe günü güncellenen rakamlara göre, bankacılık endeksi yüzde 0.38 oranında düşüşle 2026 puan, sanayi endeksi yüzde 0.77 oranında artışla 4246 puan seviyesinde hareket ettiği gözlemlendi.
BORSA GÜNCEL VERİLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...