Ümit Özdağ'dan korkunç açıklamalar! Süleyman Soylu için söylediklerine kimse inanamadı! "Vuracağım haberi olsun!"Yatırımcılara sevindiren haber: Borsa güne yükselişle başladı!Yaya ve araç trafiğini etkilememek için çalışmalarını gece yapıyorlarYeni evlenecek olan çiftlere büyük fırsat! Beyaz eşyalar en uygun fiyatlar ile A101'de! Tükenmeden alın, bugün son gün!Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a hodri meydan: " Yüzleşmeye, tartışmaya açığım, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın"Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in, akan sümüğü finale damga vurdu! "Medcezir Mira tekerrür etti!"Uşak'ta maymun çiçeği virüsü paniğe yol açmıştı! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldiTÜİK açıkladı: Türkiye'de tüketicinin ekonomiye olan güveni arttıDGS geç başvuru 2022 | DGS geç başvuru hangi gün, ne zaman? İşte, geç başvuru tarihi ve şartlarıSon dakika! "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" MSB düğmeye bastı, inleri yerle yeksan edilecek! 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi!
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Yatırımcılara sevindiren haber: Borsa güne yükselişle başladı!

Yatırımcılara sevindiren haber: Borsa güne yükselişle başladı!

Borsa İstanbul, 26 Mayıs Perşembe günü sabahında yeni verileri paylaştı. Borsa güne yüzde 0.19 oranında artışla 2422 puandan başladı.

Yatırımcılara sevindiren haber: Borsa güne yükselişle başladı!

Borsa İstanbul'un resmi internet sitesindeki güncel verilere göre, BIST 100 endeksi haftanın 4. işlem gününe yüzde 0.19 oranında yükselişle 2422 puandan başladı. Açılışın ardından saat 11.36 itibarıyla endeks yüzde 0.62 oranında artışla 2433 puandan işlem görüyor.

Yatırımcılara sevindiren haber: Borsa güne yükselişle başladı!

BANKACILIK ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ VAR

Borsa yatırımcıları, hisse alanlar yada hisse satanlar, son açıklanan ve güncellenen verileri merak ediyor.

Yatırımcılara sevindiren haber: Borsa güne yükselişle başladı!

26 Mayıs Perşembe günü güncellenen rakamlara göre, bankacılık endeksi yüzde 0.38 oranında düşüşle 2026 puan, sanayi endeksi yüzde 0.77 oranında artışla 4246 puan seviyesinde hareket ettiği gözlemlendi.

Yatırımcılara sevindiren haber: Borsa güne yükselişle başladı!

BORSA GÜNCEL VERİLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Yatırımcılara sevindiren haber: Borsa güne yükselişle başladı!

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT