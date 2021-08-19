Yatırımcının aklı karıştı: Gram altın yükseliyor, diğerleri düşüyor! İşte 19 Ağustos 2021 Perşembe günü serbest piyasa güncel atın fiyatları...
Yatırımcının aklı karıştı: Gram altın yükseliyor, diğerleri düşüyor! İşte 19 Ağustos 2021 Perşembe günü serbest piyasa güncel atın fiyatları...
Altın fiyatları 19 Ağustos 2021 Perşembe gününe düşüşle başlarken gram altın ise güne yükselişle başladı. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler Serbest piyasa altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte 19 Ağustos 2021 Perşembe günü serbest piyasa güncel atın fiyatları...