Yatırımcının aklı karıştı: Gram altın yükseliyor, diğerleri düşüyor! İşte 19 Ağustos 2021 Perşembe günü serbest piyasa güncel atın fiyatları...

Türkiye'ye vatandaşların yatırım yapmak için çokça tercih ettiği altında fiyatlar merak ediliyor. Bu kapsamdan altın fiyatlarının alış ve satış fiyatlarındaki değişim günden güne takip ediliyor. İşte 19 Ağustos 2021 Perşembe gününde fiyatlardaki son durum...