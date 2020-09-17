TV8 yayın akışı |17 Eylül TV8 yayın akışında neler var? Masterchef saat kaçta?Star TV yayın akışı Perşembe | Star TV bugün ne var? 18 Eylül Cuma yayın akışıSon dakika: HDP'li Osman Baydemir için kırmızı bülent ve iade talebiCamilerden Çav Bella çalınmasıyla ilgili paylaşım yapan Banu Özdemir hakim karşısındaFOX TV Yayın akışı | 18 Eylül Cuma Fox TV yayın akışı bugün neler var?Bartın'da uyuşturularak yol kenarına atılan 20 köpek için incelemeÜniversiteler açılacak mı? Üniversitelerin açılış tarihi 2020Trabzon Valisi koronavirüs denetimindePendik'te karantina denetimleri sürüyor!Allahyar Sayyadmanesh, Zorya Lugansk'ın en pahalı transferi olacak!
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Yavaştan Böcek'e 'geçmiş olsun' ziyareti

Yavaştan Böcek'e 'geçmiş olsun' ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip koronavirüse yakalanarak akciğerlerinde meydana gelen hasar nedeniyle yoğun bakıma alınarak uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti.

Yavaştan Böcek'e 'geçmiş olsun' ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle yoğun bakım ünitesinde uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti. Yavaş, doktorlar ve Böcek'in ailesiyle görüştü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı, hastaneye gelişinde Antalya Büyükşehir Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Başkan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve aile yakınları karşıladı. Hastanede doktorlar ve aile yakınlarıyla görüşen Mansur Yavaş, çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Yavaştan Böcek'e 'geçmiş olsun' ziyareti

Muhittin başkanla ilk günden beri sık sık telefonda görüştüğünü söyleyen Yavaş, "Takip ediyoruz. Ben her gün arıyordum. İletişim kesildi, bugün- yarın düzelir derken uzun sürünce bir şekilde televizyonlardan durum hakkında bilgi aldım. İki gün uyutulacak denince "Bugün acaba tam uyandığı zamana denk gelir mi" diye geldim, ama sanıyorum biraz daha uzayacak. Sevincimiz şu, durumu iyiye gidiyor. Biraz sürecek ama önemli değil. Dualarımız onunla. Bir an önce iyileşmesini bekliyoruz" dedi.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT