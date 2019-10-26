Yavi katliamı unutulmuyor

Yavi katliamında amcasını şehit veren Öğretmen evi Müdürü Yavi'li Abdullah Nehir facebook'ta duygusal bir paylaşım yaptı.

Yaşanan acıyı duygusal bir şekilde ifade eden Nehir'in Facebook'ki paylaşımı sosyal medyada çok kişi tarafından okundu.

İşte o paylaşım:

'Atış serbest ihanet nidası ile 32 vatan evladı şehadete yürüdü.

32 candan biride Amcam Hacı Ali Nehir idi. 59 yaşındaydı. O gün köyde inşaat amelesi olarak çalışmış, gün bitiminde haber dinlemek üzere kahveye gitmişti. Hain saldırıdan kurtulamadı. Geride 6 yetim bırakmıştı.

Fotoğraf elimizdeki birkaç resimden biri. Şimdilerde unutulmuş lastik ayakkabı ayakta ancak bu kadar asıl dururdu. Ömrü helal rızık peşinde koşmakla geçti. Tek hayali vardı emekli olmak. Birkaç ayda bir şehre gelir SSK'dan günlerini yeniden toplatır ve daha çok var diye hayıflanırdı. Devletten hiç maaş vs. almadan şehit düştü. Devletimiz en büyük baba olarak çocuklarını kimseye bırakmadı ancak onun yeri hep boş kaldı.

Alaattin Akdeniz 65 yaşındaydı. Köy çeşmesinde abdest almış kalabalıkta neler oluyor diye olay mahalline gelip itiraz etmişti. Hainlerin ilk kurşunları 65 yaşındaki adama olmuştu. Lütfi Polat kendi düğün davetiyesini dağıtmak üzere geldiği Yavi'de şehit düştü. Muhlis Menteş şehit düştüğünde sadece 14 yaşında idi. O akşam Yavi'de 110 çocuk yetim kalmıştı.

Yavi tesadüf değildi.

1.Dünya Savaşı yıllarında Yavi'de görevli Alvarlı Efe Hz. Yavi ve çevre köylerden topladığı milis kuvvetlerle Ermeni çetelerini bozguna uğratmıştı.

Hain örgüt kimin veya kimlerin uşağı olduğunu bilmemek veya bilmezden gelmek ihanete ortaklıktır.

Bilmemek artık özür olamaz. 40 yıldır milletin başına bela olmuş hainleri tanıyamayan akıl sahibi, özellikle eğitim almış kişilere söylenecek söz "ihanet içindesin" olacaktır.

Yakın zamanda Muzaffer Ordumuzun büyük bir başarı ile icra ettiği Barış Pınarı harekatında şehit olan vatan evlatları olmak üzere kutsal vatan toprağı için toprağa düşmüş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. YAVİ UNUTULMAYACAK.'

Kaynak: İHA