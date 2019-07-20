Yavru ebabil kuşu, 1 ay sonra yeniden uçtu

AKSARAY'da yaralı halde yolda bulunan yavru ebabil kuşu, 1 aylık tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Aksaray Gençlik Merkezi'nin kuş gözlem ekibi, yolda yaralı bir yavru ebabil kuşu buldu. Merkeze getirilen kuşun tedavisi yaptırıldı. Yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinin ardından iyileşen ve büyüyüp güçlenen ebabil kuşu, doğaya bırakıldı.

Gençlik Merkezi'nin sorumlusu Mustafa Birge, "'Bizim kuş gözlem ekibimiz var, bu konuda oldukça tecrübeliyiz. Yavru ebabil kuşu bize 2 öğrencimiz tarafından getirildi. Kuşu ölmek üzereyken sokakta bulmuşlar. Bu kuş etçil bir kuş, biz de onu kıyma ve et ile besledik. Normalde bu kuş, yıl boyu uçan bir tür. Yere konduğu zaman kalkamıyor. Ayakları sürüngen bir kuş. Tamamen iyileştiğinde, gençlik merkezi bahçesinde uçuşunu gerçekleştirdik. Güzel de uçtu ve gençlik merkezinin etrafında 2-3 tur atarak bizi selamlarcasına yolculuğuna devam etti" dedi.

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DHA