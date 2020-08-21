Yavru köpeği bilerek ezen caniden açıklama: "Onun geçmesini mi bekleyecektim"
İzmir'de akaryakıt istasyonunda bir minibüs, alanda yürüyen yavru köpeği ezerek üstünden geçti. Acı içerisinde çırpınan ve can çekişerek yaşamını yitiren köpeğin o anları güvenlik kameralarına anbean yansırken olaydan sonra çalışanlarına ''Onun geçmesini mi bekleyecektim'' deyip kaçan zanlı ile ilgili aramalar sürüyor.
İzmir'in Bornova ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yaşanan olayda bir minibüs göz göre göre yavru köpeği ezdi. Can çekişen yavrusunu gören anne köpek ise yavrusunun yanına gelip acısını hafifletmeye çalışırken şoför ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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21 Ağustos 2020 Cuma 13:10
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