Yavru köpeği bilerek ezen caniden açıklama: "Onun geçmesini mi bekleyecektim"

İzmir'de akaryakıt istasyonunda bir minibüs, alanda yürüyen yavru köpeği ezerek üstünden geçti. Acı içerisinde çırpınan ve can çekişerek yaşamını yitiren köpeğin o anları güvenlik kameralarına anbean yansırken olaydan sonra çalışanlarına ''Onun geçmesini mi bekleyecektim'' deyip kaçan zanlı ile ilgili aramalar sürüyor.