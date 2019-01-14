Yavru köpeği ezen sürücünün yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bartın'da yavru köpeği ezen araç sürücüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sürücünün ezdiği köpeği yolun kıyısına atıp umursamadan gittiği görülürken, köpeğin sahibi Mehmet Abay sürücünün cezalandırılmasını istedi.

Bartın'da önceki gün karşısına çıkan küçük köpeği ezen araç sürücüsünün köpeği yolun kıyısına atıp gittiği görüntüler ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcılığı sahipli hayvana zarar vermek suçlamasıyla sürücü hakkında işlem başlatırken, köpeğin sahibi Mehmet Abay İHA'ya yaptığı açıklamada sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Abay, "Köpeğimizi 2 ay önce aldık. Şantiyede gezerlerken karşı yola çıkmışlar. Bir tane araba köpeğimize çarpıyor. Araba çok yavaş ve istese durabilir ama durmuyor. Köpeğimiz şu an kımıldayamıyor, kalçasında kırık var. Hayati tehlikesi de devam ediyor. Sağ olsun Emniyet Müdürlüğümüz çarpan kişiyi buldu, hem kendilerine hem de yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz. Köpeğimize çarpan kişinin cezalandırılmasını istiyoruz. İşin maddi boyutunda değiliz. Hayvanımızın tedavisini biz yaptırırız. İşin önemli tarafı köpeğe çarptıktan sonra inip kenara bırakıp gidiyor. Veterinere de götürmüyor. Cezalandırılsın istiyoruz" dedi.

"72 saatlik süreç var"

Köpeğin tedavisini gerçekleştiren Veteriner Hekim Olcay Ortakçı ise, "Köpeğimizin ayağında kırık var. Sağlık durumu da iyiye gidiyor. Ama 72 saat bir şey yok diyemiyoruz. 72 saatlik bir hayati tehlike süreci var. İnsanların bu tarz durumlarda korktukları nokta veteriner kabul eder mi, sonrasında ne yapacağım, ücretini nasıl ödeyeceğim oluyor. Bu tarz düşüncelere girmesinler. Bu tür durumda bütün kliniklerde acil tedavisi ücretsiz yapılıyor. Böyle bir durumla karşılaştıklarında çekinmesinler, hayvanları direkt bize getirsinler" diye konuştu.

Kaynak: İHA