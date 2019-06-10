Yavru kuşları itfaiye kurtardı
BOLU'nun Gerede ilçesinde aydınlatma direğindeki kablolara sıkışan yavru kuşlar itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
BOLU'nun Gerede ilçesinde aydınlatma direğindeki kablolara sıkışan yavru kuşlar itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Gerede Esentepe mesire alanındaki yürüyüş yolunda aydınlatma direğinde kabloların arasında sıkışan kuş yavrularını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri 2 yavru kuşu sıkıştığı yerden kurtardı. Kuşlar, daha sonra doğal ortamlarına bırakıldı.
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DHA
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