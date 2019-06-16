Yavrusunu ağaçtan indiremeyen kedinin yardımına süpürge ve kürekle koştular

Antalya'da yavrusuyla birlikte ağaca çıkan anne kedi, yavrusunu aşağıya indiremeyince çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. Temizlik işçisinin süpürge ve küreğiyle minik kediyi aşağıya indiremeyen vatandaşlardan biri başka bir vatandaşı omzuna alarak yavru kediyi aşağıya indirdi. Ağaçtan indirildikten bir süre sonra tekrardan aynı ağaca çıkan anne kedi ve yavrusu, bu kez de aşağıya inemedi.

Edinilen bilgilere göre olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yavuz Özcan Parkı'nda bulunan kedi evindeki ağaçta meydana geldi. Yavrusuyla beraber ağaca çıkan kedi, bir süre sonra yavrusunu indirmeye çalıştı. Yavrusunu indirmekte zorlanan kedi, ağaca tutunan minik kediyi patileriyle aşağıya bırakmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.

Anne kedinin yardımına vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar belediyeye bağlı temizlik işçisinin süpürge ve küreğini alarak yavru kediyi ağaçtan indirmeyi denedi. Minik kediyi kürek ve süpürgeyle aşağıya indiremeyen vatandaşlardan biri başka bir vatandaşı omzuna alarak yavru kediyi başarılı bir şekilde aşağıya indirdi.

Anne kedi ise yavrusu aşağıya alınınca ağaçtan inerek, yavrusunun yanına koştu. Ağaçtan indirildikten bir süre sonra tekrardan aynı ağaca çıkan anne kedi ve yavrusu, bu kez de aşağıya inmekte başarılı olamadı. Kedileri ağaçta gören başka vatandaşlar ağaca tırmanarak yavru kediyi aşağıya indirmeyi denedi fakat başarılı olamadı. Yavru kediyi ağaçtan indiremeyen vatandaşlar, kedileri indirmeyi bıraktılar.

Kaynak: İHA