Yavsı ne demek, TDK'ya göre Yavsı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yavsı ne demek? Yavsı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yavsı kelimesi. Peki yavsı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yavsı nedir, yavsı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YAVSI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yavsı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yavsı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir tür kene

