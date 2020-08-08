Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Son günlerde siyasi kimliğiyle gündeme gelen Yavuz Ağıralioğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR?

1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara Eğridere köyünde doğan ve ilk, orta, lise öğrenimini Yozgat Sorgun'da tamamlayan Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

1995 – 1997 yılları arasında, Nizâm-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı yapmıştır. Bu dönemden sonra, aktif olarak siyasî faaliyetlerine devam eden Yavuz Ağıralioğlu, 2002 seçimlerinde Trabzon'dan milletvekili adayı olmuş ve akabinde, Temmuz 2003'te yapılan kurultayda, Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliğine seçilerek, kongre sonrası Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Yavuz Ağıralioğlu, babası Mustafa Ağıralioğlu gibi öğretmen olan, Bilge Ağıralioğlu ile evlidir ve Ağahan Giray, Fatma Ahsen, Elif Rüveyda isminde 3 çocuk babasıdır.