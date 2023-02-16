Yavuz Alemdar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yavuz Alemdar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yavuz Alemdar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yavuz Alemdar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yavuz Alemdar 1 Nisan 1999 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yavuz Alemdar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yavuz Alemdar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erbaaspor futbol takımında oynamaktadır. Erbaaspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yavuz Alemdar'nin Erbaaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yavuz Alemdar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alemdaryz61/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100011608088666

Haberin Devamı

Yavuz Alemdar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yavuz Alemdar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Yavuz Alemdar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yavuz Alemdar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2019 yılında BAK FK

19 Ocak 2021 yılında A. Keçiörengücü

25 Ocak 2021 yılında 52 Orduspor FK

30 Haziran 2021 yılında A. Keçiörengücü

9 Ağu 2021 yılında Hendek Spor

12 Ocak 2022 yılında Erbaaspor

30 Haziran 2022 yılında A. Keçiörengücü

25 Ağu 2022 yılında Uşak Spor

5 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Erbaaspor

Yavuz Alemdar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yavuz Alemdar şuan Erbaaspor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.