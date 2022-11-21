Yavuz Barlas, kimdir, nerelidir, Mehmet Barlas'ın neyi oluyor, kaç yaşındadır, mesleği nedir?

Haber Türk.com genel yayın yönetmeni olan Haber Türk TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programına katılarak ekonomik gelişmelerin yorumlaması, yaptığı yorum ve analizlerle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran Yavuz Barlas, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? İşte Haber Türk .com genel yayın yönetmeni Yavuz Barlas'ın hayat biyografisi.

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Yavuz Barlas, kimdir, nerelidir, Mehmet Barlas'ın neyi oluyor, kaç yaşındadır, mesleği nedir?

Haber Türk TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programına katılarak ekonomik gelişmelerin yorumlaması, yaptığı yorum ve analizlerle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran Yavuz Barlas, soyadı benzerliği ile gazeteci Mehmet Barlas ile bir aile bağlantısı var mı diye merak ediliyor. Peki Yavuz Barlas kimdir, nerelidir, Mehmet Barlas'ın neyi oluyor, kaç yaşındadır, mesleği nedir? İşte Haber Türk .com genel yayın yönetmeni Yavuz Barlas'ın hayat biyografisi.

YAVUZ BARLAS KİMDİR?

Evli ve 2 çocuk babası olan Barlas, İstanbul Hatay , İskenderun'ludur İskenderun'da ddoğdu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık master programına katılmıştır. 41 milyar doları ABD olmak üzere devletler toplamda uzay ve teknolojilerine 70 milyar dolar yatırım yaptı.

Yavuz Barlas'ın Mehmet Barlas ile akrabalığı yoktur. Mehmet Barlas'ın iki çocuğu var. Bunlar Ela Barlas ve Cemil Barlas'tır.

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YAVUZ BARLAS'IN BİYOGRAFİSİ

Yavuz Barlas, Haber Türk internet sitesinin genel yayın yönetmenidir.

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Barlas, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde de yüksek lisans yaptı.

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık master programına katılmıştır.

Yavuz Barlas mesleğe Cumhuriyet gazetesinde 1999 yılında muhabir olarak başladı. Burada 4 yıl çalıştıktan sonra 2003 yılında Sabah gazetesine ekonomi editörü olarak geçiş yaptı.

2008 yılında ise Habertürk'e yine ekonomi editörü olarak geçti. Sonrasında ekonomi müdürü oldu. 2018 yılında ise genel yayın yönetmeni oldu.

Barlas, Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş'in ayrılığının ardından Habertürk internet sitesinin yayın yönetmeni oldu.

Meslek hayatı içinde ekonomi muhabirliği, editörlüğü olmak üzere 20 yıla yakın süredir çeşitli gazetelerde çalışan Yavuz Barlas son olarak Habertürk Gazetesi'nin Ekonomi Müdürü olarak görev yürüttü.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yavuz Barlas'ın Mehmet Barlas ile herhangi bir akrabalığı yoktur. Sadece isim benzerliği vardır.

Yavuz Barlas'ın yaşı henüz bilinmemektedir araştırılmaktadır. öğrenildiğinde buradan sizlerle paylaşılacaktır.

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