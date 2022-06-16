Yavuz Bingöl'de, İmamoğlu'na resti çekti! "Yazıklar olsun!"

Geçtiğimiz gün ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün annesi 79 yaşındaki annesi halk ozanı Şahsenem Akkaş son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı kılınan Akkaş'ın oğulları Yavuz Bingöl ve Oğuz Bingöl gelen misafirlerin baş sağlığı dileklerini kabul ederken, İBB cephesinden taziye mesajı dahi gelmemesine sitem ettiler. "Yazıklar olsun" diyen Bingöl ailesi, Ekrem İmamoğlu'na serzenişte bulundular.

TELEFONLARI BİLE AÇMAMIŞLAR

Yavuz Bingöl'ün kardeşi Oğuz Bingöl, annesinin cenaze töreninde İBB'ye sitem ederek, "Türkiye'nin ilk kadın ozanı. Kadın olmanın, müzisyen olmanın, alevi olmanın, muhalif olmanın her türlü faşizmini görmüş bir kadının cenazesinde bulunuyorsunuz. Benim annem olarak değil, çocuklarının başında kalabilmek için mücadele verdi. Bütün ömrünü bu mücadeleye vermiş olan kadının cenazesinde siyasi nezaketi bir yana bırakıyorum, insanlık nezaketi göstermeyen, burada olmayan, telefon bile açmayan herkese 'Yazıklar olsun' diyorum" dedi.

"ARAÇ BİLE BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN GELDİ"

Yavuz Bingöl ise annesinin vefatından bir haber olan İBB'ye tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir çok ismin kendisini aradığını ve baş sağlığı dilediğini söyleyen Bingöl, cenaze aracının dahi İBB'ye ait olmadığını söyleyerek, "Anne öldükten sonra evladın büyüdüğü söylenir, galiba büyüdüm. Annemizi kaybettik, bizim kahramanımızdı. 1970'li yıllarda, Türkiye'nin en kötü dönemlerinde haksızlıklara karşı durmuş, Türkiye'nin ilk kadın ozanlarından biriydi. İnsan nezaket gösterir arar başsağlığı diler. Araç bile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden geliyor, dikkatinizi çekerim. Üzüldük aramalarını beklerdik insanlık adına. Herkes aradı, Sayın Valimiz aradı, Cumhurbaşkanımız aradı, Meclis Başkanımız aradı, Kültür Bakanımız aradı, vekiller aradı, İçişleri Bakanımız aradı. Herkes aradı sağ olsun. Aramayan arkadaşlara da tekrar ediyorum, yazıklar olsun" şeklinde konuştu.