Yavuz Bugra Boyar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yavuz Bugra Boyar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yavuz Bugra Boyar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yavuz Bugra Boyar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yavuz Bugra Boyar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yavuz Bugra Boyar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yavuz Bugra Boyar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yavuz Bugra Boyar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yavuz Bugra Boyar 10 Ağu 1998 tarihinde Mersin şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yavuz Buğra Boyar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yavuz Bugra Boyar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yavuz Bugra Boyar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hatayspor futbol takımında oynamaktadır. Hatayspor takımına 9 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Yavuz Bugra Boyar'nin Hatayspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yavuz Bugra Boyar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yavuzbboyar/

Yavuz Bugra Boyarboyu ve yaşı kaç

Yavuz Bugra Boyar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yavuz Bugra Boyar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Yavuz Bugra Boyar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yavuz Bugra Boyar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2014 yılında Sivasspor Alt

21 Aralık 2015 yılında Sivasspor U19

1 Temmuz 2016 yılında Sivasspor U21

26 Ağu 2019 yılında GMG Kastamonu

9 Eylül 2020 yılında Hatayspor

Yavuz Bugra Boyar kimdir

Yavuz Bugra Boyar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yavuz Bugra Boyar şuan Hatayspor takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Yavuz Bugra Boyar nereli

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