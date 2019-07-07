Yavuz Çetin Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

YAVUZ ÇETİN KİMDİR?



Doğum tarihi : ??.??.1970 Ölüm tarihi : 15.Ağustos.2001

Yavuz Çetin kaç yaşında öldü : 31

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Meslek : Müzisyen

Yavuz Çetin doğum yeri : Samsun

Ölüm yeri : İstanbul

YAVUZ ÇETİN BİYOGRAFİSİ



Sadece iki stüdyo albümü -“ilk...” ve Satılık- çıkartmış olmasına rağmen Türk Rock Müziği denilince akla ilk gelen isimlerden birisi olan Türk gitarist, söz yazarı ve şarkıcı. Blues ve Rock tarzlarında eserler vermiş olan Çetin, yaşadığı psikolojik bunalıma dayanamayarak 15 Ağustos 2001 tarihinde Boğaz Köprüsü’nden atlayarak hayatına son vermiştir.

Yavuz Çetin 1970 yılında, Samsun’da dünyaya geldi. Gazeteci olan babasının mesleği nedeniyle hiçbir ilde uzun süre kalamayan Çetin, Türkiye’nin çeşitli bölgelerini çocukluğu boyunca dolaştı.

Müzikle genç yaşlarta tanışan Çetin’in çaldığı ilk ensturman cura oldu, daha sonra ise sırasıyla bağlama, klasik gitar ve elektro gitar çalmayı öğrendi. Ünlü müzisten Hasan Cihat Örter’den blues ve rock tarzlarında gitar eğitimi alan Çetin, 15-16 yaşlarındayken elektro gitarla tanıştı ve bir daha da elinden bırakamadı.

Haydarpaşa Lisesi’nden mezun olan başarılı müzisyen, lisede okuduğu yıllarda okul arkadaşı olan Ercan Saatçi ile beraber yaptığı I Will Cry adlı şarkısı ile Heydergisinin açtığı müzik yarışmasını kazandı.

Liseden mezun olmasının ardından Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü’nü kazanan Çetin, bu okulda okurken katıldığı Yıldız Üniversitesi’nin düzenlediği bir müzik yarışmasından da grubu Labirent ile beraber 1. olarak ayrıldı. Müzik çalışmalarından dolayı üniversiteyi bitiremeyen Çetin, Marmara’yı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

1990 yılında müzisyen arkadaşları Zafer Şanlı ve Batu Mutlugil ile beraber cover grubu Blue Blues Band’i kuran Çetin, uzun süre boyunca bu grupla beraber 70’li yılların ünlü rock ve blues gruplarının şarkılarını yorumladı, gitarına sesiyle beraber eşlik etti. Başarılı sanatçı 1992 yılında Didem Çetin ile evlenerek hayatında yeni bir sayfa açmış oldu.

90’lı yılların sonlarına doğru Fuat Güner’in sahip olduğu stüdyoda çalışmaya başlayan Çetin, artık aynı zamanda bir stüdyo müzisyeniydi de. Pek çok ünlü ismin albümlerinde çalışan, reklam müzikleri ve albüm kayıtlarında da yer alan Çetin, ayrıca Türkiye’de talkbox kullanan ilk gitaristlerden birisi olarak kayıtların aranan ismiydi.

1996 yılında MFÖ grubuyla beraber çalışmaya başlayan Çetin, bu grupla beraber turnelere ve konserlere katılarak gitarının sesini daha fazla insana duyurma şansı yakaladı. Aynı yıl, oğlu Yavuzcan’ın doğumundan kısa bir süre sonra eşinden ayrıldı; dostları bu ayrılığın hayatının kalanında da kendisini kötü etkilediğini söylediler.

Ve takvimler 1997 yılını gösterdiğinde Çetin’in ilk albümü piyasaya çıkar; “ilk...”Eski arkadaşı, müzisyen Ercan Saatçi tarafından prodüksiyounu düzenlenen albümde bulunan Dünya adlı ensturmantel parça Propaganda filminde kullanıldı. Bir süre daha MFÖ grubuyla turnelere devam eden ve Yavuz Çetin Group adlı bar grubuyla canlı performanslara katılan Çetin, 2000 yılında ikinci albümün hazırlıklarına başladı.

TMC firması ile albüm için antlaşan başarılı müzisyen, 2. albümü Satılık’ın stüdyo çalışmalarını tamamlamasına karşın albümün piyasaya çıktığını göremedi. Yaşadığı bunalımlara dayanamayan Çetin, Boğaziçi Köprüsü’nden atlayarak 15 Ağustos 2010 tarihinde hayatına son verdi. Cenazesi Anadoluhisarı’ndaki Yeni Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilen Çetin,arkasında muhteşem melodiler ve hüzünlü hayranlarını bırakarak bu dünyadan ayrıldı.