Yavuz Donat Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YAVUZ DONAT KİMDİR?



Doğum tarihi : 15.Ekim.1942

Yavuz Donat kaç yaşında : 77

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek : Gazeteci

Yavuz Donat doğum yeri : Bor, Niğde

YAVUZ DONAT BİYOGRAFİSİ



Sabah Gazetesi yazarı

Yavuz Donat, 15 Kasım 1942 tarihinde Niğde’nin Bor ilçesinde Yeşildere Mahallesi'nden Haleplioğulları'ndan Mehmet Emin Bey ile Hadiye Hanım'ın oğlu olarak doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Mersin'de tamamladı. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.

Yavuz Donat, Ulus gazetesinde köşe yazarlığına 1963 yılında başladı. Daha sonra da Akşam, Tercüman, Meydan, Milliyet ve Sabah gazetelerinde köşe yazarlığına devam etti.

Yavuz Donat, evlidir. 2 çocuğu vardır.

Yavuz Donat bir gazeteci ve bir köşe yazarı. Ama onu pek çok köşe yazarından ayıran bir özelliği var. O, her şeyden önce bir haberci. Her yazısında okuyucusuna, işlediği konuyla ilgili yeni bilgiler, çoğu kez gazete manşetlerine yansımayan ama haber değeri olan ayrıntılar sunan bir yazar. O, bu bilgileri yorum yapmadan, yan tutmadan, neredeyse bir fotoğraf makinesi nesnelliğiyle aktarıyor okurlarına.

Kitapları :

1999 - Öncesi ve Sonrasıyla 28 Şubat

1993 - Demirel'in Yokluk Yılları

1987 - Buyruklu Demokrasi

1987 - Sandıktan İhtilale

1987 - Özal'lı Yıllar