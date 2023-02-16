Yavuz Ozbakan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yavuz Ozbakan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yavuz Ozbakan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yavuz Ozbakan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yavuz Ozbakan 13 Mart 2000 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yavuz Serkan Özbakan şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yavuz Ozbakan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Abdul Samet Süner yapmaktadır. Yavuz Ozbakan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhisarspor futbol takımında oynamaktadır. Akhisarspor takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Yavuz Ozbakan'nin Akhisarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Yavuz Ozbakan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yavuz Ozbakan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yavuz Ozbakan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yavuz Ozbakan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2016 yılında Akhisarspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Akhisarspor U19

2 Eylül 2019 yılında 52 Orduspor FK

2 Ocak 2020 yılında Akhisarspor U19

4 Ağu 2020 yılında Akhisarspor

Yavuz Ozbakan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yavuz Ozbakan şuan Akhisarspor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.