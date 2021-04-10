Yavuz Seçkin'in eşi kimdir? Dicle Güler nereli, kaç yaşında? soruları araştırılıyor. İşte merak edilen soruların ayrıntıları...

YAVUZ SEÇKİN'İN EŞİ KİMDİR? NERELİ KAÇ YAŞINDA?

İkinci evliliğini bale öğretmeni ve balerin Dicle Güler ile 12 haziran 2010 tarihinde yapan Seçkin'in Güler'den de Asya Mila (d. 20 Ağustos 2012) adında bir kızı vardır.

2016'da senaryosunu yazıp yapımcılığını üstlendiği "Yıldızlar da Kayar: Das Borak" adlı sinema filminde başrol oynamıştır.

Yavuz Seçkin’in ilk eşi olan Havva Tavukçu'dan, Oğuzhan (d.1993) ve Zeynep (d.1996) adında iki çocuğu bulunuyor.