Yavuz Sepetçi Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YAVUZ SEPETÇİ KİMDİR?



Doğum tarihi : 29.Temmuz.1958

Yavuz Sepetçi kaç yaşında : 61

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Tiyatro Oyuncusu

Yavuz Sepetçi doğum yeri : Develi, Kayseri

YAVUZ SEPETÇİ BİYOGRAFİSİ



Yavuz Sepetçi, 29 Temmuz 1958 tarihinde Kayseri, Develi’de doğmuştur. Tam adı Ahmet Yavuz Sepetçi’dir.

1976-1985 yılları arasında Ankara Belediyesi Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu, Özgürlük Tiyatrosu, Tomurcuk Çocuk Tiyatrosu, Metropol Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev yaptı.

1986 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1989-1992 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı.

2002 yılında Nazım Hikmet'in yüzüncü doğum yılında TESTAMENT adlı oyunla, Güneş Tiyatrosu ve Le Memran Tiyatrosu'yla Avrupa turnesinde konuk oyuncu olarak çalıştı. Halen Ankara Deneme Sahnesi ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamını sürdürmektedir.

1994- 2002 yılları arasında TOBAV (Tiyatro, Opera, Bale Sanatları Vakfı)Yönetim Kurulu ve Genel sekreterliği ile TOMEB (Tiyatro, Oyuncuları Meslek Birliği) Kurucu sekreterlik görevlerini sürdürmüştür.

Yavuz Sepetçi, halen TOBAV Bünyesinde Tiyatro Festivalleri organizasyonlarında görev almaktadır. Ayrıca tiyatro aktörlüğünün yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde çalışmıştır.

Rol aldığı bazı tiyatro oyunları:

2013-2014 - Kösem Sultan - Ankara DT.... rol: Mustafa ağa

2011-2012 - Oyunun Oyunu - Mavi Sahne, rol:Selsdon

2010-2011 - Üç Yönetmen Üç Oyun (DÖNEMEÇ) Ankara DT ..rol: Kriegbaum

2009-2010 - Nutuk - Mavi Sahne .....rol: Mustafa Kemal ATATÜRK

2008-2009 - Kurban - Ankara Deneme Sahnesi .....rol: Mahmut

2008-2010 - Galilei'nin Yaşamı (Leben des Galilei)....rol :Papa

2008-2009 - Kısasa Kısas ()

2005-2006 - Elele .....rol: Said Molla

2003-2004 - Sende Gitme Triandafilis....rol: Antuan

2002-2003 - Testament - Le membran ve Günes Tiyatrosu ortak yapım

1997-1998- Rumuz Goncagül ....rol: Sıtkı

1996-1997 - Resimli Osmanlı Tarihi .....rol: Abdülaziz

1994-1995 - Karanlıkta İlk Işık .....rol: Giritli Mehmet

1994 - Misafir - Ankara Deneme Sahnesi ....rol: Musa

1992-1993 - Mahmut ile Yezida ......rol: Havvas Ağa

1991-1992 - Taşra Fıkraları - Adana DT

1990-91 - Ay Işığında Şamata - Adana DT

1991-1992 - 72. Koğuş Adana DT....rol: Kara

1989-1990 - Uzaklar - Adana DT

1986-1987 - Küçük Nasrettin

1985-1986 - Belgelerle Kurtulus Savası

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2014 - Hatasız Kul Olmaz (Samet) (TV Dizisi)

2012 - Yol Ayrımı (Atatürk) (TV Dizisi)

2012 - Ferahfeza (Eda'nın Babası) (Sinema Filmi)

2012 - Eve Düşen Yıldırım (Rahmi) (TV Dizisi)

2011 - Keşanlı Ali Destanı (Çamur İhsan) (TV Dizisi) 2011

2011 - Ay Büyürken Uyuyamam (Muallim Fethi) (Sinema Filmi) 2011

2008 - Canım Ailem (Yaşar) (TV Dizisi)

2007 - Yaralı Yürek (İrfan Ağa) (TV Dizisi)

2007 - Fikrimin İnce Gülü (Cüneyt) (TV Dizisi) 2007

2007 - 2008 - Dudaktan Kalbe(Kemal Bey) (TV Dizisi)

2006 - Çinliler Geliyor (Yaşar) (Sinema Filmi)

2006 - Kod Adı (Aziz Nalça) (TV Dizisi)

2005 - Körfez Ateşi (Petrol Kaçakcısı (Mafya)) (TV Dizisi)

2005 - Kanlı Düğün (Kaymakam) (TV Dizisi)

2005 - Ihlamurlar Altında (Tarık) (TV Dizisi)

2005 - Güz Yangını (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2003 - Kurşun Yarası (İbrahim Çavuş) (TV Dizisi)

2002 - Emanet (TV Dizisi)

2001 - Fidan Hanım'a Ne Oldu (Bekir) (TV Filmi)