Yavuz Sepetçi Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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YAVUZ SEPETÇİ KİMDİR?
Doğum tarihi : 29.Temmuz.1958
Yavuz Sepetçi kaç yaşında : 61
Kilo & Boy :
Burcu : Aslan
Meslek : Tiyatro Oyuncusu
Yavuz Sepetçi doğum yeri : Develi, Kayseri
YAVUZ SEPETÇİ BİYOGRAFİSİ
Yavuz Sepetçi, 29 Temmuz 1958 tarihinde Kayseri, Develi’de doğmuştur. Tam adı Ahmet Yavuz Sepetçi’dir.
1976-1985 yılları arasında Ankara Belediyesi Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu, Özgürlük Tiyatrosu, Tomurcuk Çocuk Tiyatrosu, Metropol Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev yaptı.
1986 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1989-1992 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı.
2002 yılında Nazım Hikmet'in yüzüncü doğum yılında TESTAMENT adlı oyunla, Güneş Tiyatrosu ve Le Memran Tiyatrosu'yla Avrupa turnesinde konuk oyuncu olarak çalıştı. Halen Ankara Deneme Sahnesi ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamını sürdürmektedir.
1994- 2002 yılları arasında TOBAV (Tiyatro, Opera, Bale Sanatları Vakfı)Yönetim Kurulu ve Genel sekreterliği ile TOMEB (Tiyatro, Oyuncuları Meslek Birliği) Kurucu sekreterlik görevlerini sürdürmüştür.
Yavuz Sepetçi, halen TOBAV Bünyesinde Tiyatro Festivalleri organizasyonlarında görev almaktadır. Ayrıca tiyatro aktörlüğünün yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde çalışmıştır.
Rol aldığı bazı tiyatro oyunları:
2013-2014 - Kösem Sultan - Ankara DT.... rol: Mustafa ağa
2011-2012 - Oyunun Oyunu - Mavi Sahne, rol:Selsdon
2010-2011 - Üç Yönetmen Üç Oyun (DÖNEMEÇ) Ankara DT ..rol: Kriegbaum
2009-2010 - Nutuk - Mavi Sahne .....rol: Mustafa Kemal ATATÜRK
2008-2009 - Kurban - Ankara Deneme Sahnesi .....rol: Mahmut
2008-2010 - Galilei'nin Yaşamı (Leben des Galilei)....rol :Papa
2008-2009 - Kısasa Kısas ()
2005-2006 - Elele .....rol: Said Molla
2003-2004 - Sende Gitme Triandafilis....rol: Antuan
2002-2003 - Testament - Le membran ve Günes Tiyatrosu ortak yapım
1997-1998- Rumuz Goncagül ....rol: Sıtkı
1996-1997 - Resimli Osmanlı Tarihi .....rol: Abdülaziz
1994-1995 - Karanlıkta İlk Işık .....rol: Giritli Mehmet
1994 - Misafir - Ankara Deneme Sahnesi ....rol: Musa
1992-1993 - Mahmut ile Yezida ......rol: Havvas Ağa
1991-1992 - Taşra Fıkraları - Adana DT
1990-91 - Ay Işığında Şamata - Adana DT
1991-1992 - 72. Koğuş Adana DT....rol: Kara
1989-1990 - Uzaklar - Adana DT
1986-1987 - Küçük Nasrettin
1985-1986 - Belgelerle Kurtulus Savası
Filmleri ve Dizileri :
Oyuncu :
2014 - Hatasız Kul Olmaz (Samet) (TV Dizisi)
2012 - Yol Ayrımı (Atatürk) (TV Dizisi)
2012 - Ferahfeza (Eda'nın Babası) (Sinema Filmi)
2012 - Eve Düşen Yıldırım (Rahmi) (TV Dizisi)
2011 - Keşanlı Ali Destanı (Çamur İhsan) (TV Dizisi) 2011
2011 - Ay Büyürken Uyuyamam (Muallim Fethi) (Sinema Filmi) 2011
2008 - Canım Ailem (Yaşar) (TV Dizisi)
2007 - Yaralı Yürek (İrfan Ağa) (TV Dizisi)
2007 - Fikrimin İnce Gülü (Cüneyt) (TV Dizisi) 2007
2007 - 2008 - Dudaktan Kalbe(Kemal Bey) (TV Dizisi)
2006 - Çinliler Geliyor (Yaşar) (Sinema Filmi)
2006 - Kod Adı (Aziz Nalça) (TV Dizisi)
2005 - Körfez Ateşi (Petrol Kaçakcısı (Mafya)) (TV Dizisi)
2005 - Kanlı Düğün (Kaymakam) (TV Dizisi)
2005 - Ihlamurlar Altında (Tarık) (TV Dizisi)
2005 - Güz Yangını (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
2003 - Kurşun Yarası (İbrahim Çavuş) (TV Dizisi)
2002 - Emanet (TV Dizisi)
2001 - Fidan Hanım'a Ne Oldu (Bekir) (TV Filmi)
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