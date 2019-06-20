Yavuz sondaj gemisi yola çıkıyor (4)
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir limanda demirli olan Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi Yavuz, düzenlenen uğurlama töreninin ardından limandan ayrıldı.
GEMİ LİMANDAN AYRILDI
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir limanda demirli olan Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi Yavuz, düzenlenen uğurlama töreninin ardından limandan ayrıldı. Törenin sona ermesiyle birlikte hazırlıkları tamamlaNan Yavuz gemisi, Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı.
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DHA
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