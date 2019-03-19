Yavuz STK’larla buluştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Gemlik Belediye Başkan Adayı Hacı Ömer Yavuz, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yavuz, Gemlik Sanayi Sitesinde esnaf ve çalışanlarla buluştu. Esnafın sorunlarını dinleyerek çalışanlarla sohbet etti. gördüğü ilgiden memnun olan başkan adayı Hacı Ömer Yavuz, daha sonra Türk Metal Sendikası ile Giresunlular Derneğini ziyaret etti. Türk Metal Sendikası üyelerine seslenen Yavuz, Gemlik için hazırladıkları projeler hakkında bilgilendirme yaptı.

BBP Gemlik İlçe Başkanı Dursun Yavuz, Kadın Kolları Başkanı Elif Coş ve Meclis Üyesi adayları ile beraber Giresunlular Derneğine gitti. Burada yoğun bir kalabalıkla karşılanan Hacı Ömer Yavuz, burada bir süre kemençe eşliğinde horon teperek, daha sonra salona girdi. Başkan adayı Yavuz yaptığı konuşmada, "Gemlik ilçemizi hep beraber yönetmek için sizden yetki istiyoruz. Anadolu insanının iktidara uzanan eli olmak istiyoruz. Gemlik ilçemize hizmet etmek ve meselelerini çözmek için yola çıktık" dedi.

Kaynak: İHA