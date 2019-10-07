Anadolu ve Avrupa yakasını birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü gökkuşağına büründü. Havadan çekilen görüntülerde kara bulutların arasından sızan güneş ışığının oluşturduğu gökkuşağı masalsı görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da etkili olan yağış beraberinde kartpostallık görüntüler bıraktı. Kara bulutların Yavuz Sultan Selim Köprüsünün üzerine yaklaşırken, bir yandan güneş ışıkları köprüyü aydınlatması eşsiz görüntüler oluşturdu. Havanın kararmaya başlaması ile birlikte bulutların arasından sızan güneş ışıkları yağmurla birleşmesi gök kuşağının oluşmasına neden oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsünün gökkuşağı bürünmüş hali havadan görüntülendi. Köprünün yanında gökkuşağı çıkması masalsı görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA