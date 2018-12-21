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  3. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza: 3 yaralı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza: 3 yaralı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Anadolu - Avrupa yönünde saat 08.00 sıralarında minibüs, ticari araç ve TIR'ın karıştığı kaza meydana geldi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza: 3 yaralı

YAVUZ Sultan Selim Köprüsü'nde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Anadolu - Avrupa yönünde saat 08.00 sıralarında minibüs, ticari araç ve TIR'ın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılılar ambulansla hastaneye sevkedilirken Avrupa yönünde bir süre trafik durdu. Araçları kaldırma çalışması sürerken trafik tek şeritten sağlanıyor.

(FOTOĞRAF)

DHA

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