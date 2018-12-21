Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza: 3 yaralı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Anadolu - Avrupa yönünde saat 08.00 sıralarında minibüs, ticari araç ve TIR'ın karıştığı kaza meydana geldi.
YAVUZ Sultan Selim Köprüsü'nde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Anadolu - Avrupa yönünde saat 08.00 sıralarında minibüs, ticari araç ve TIR'ın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılılar ambulansla hastaneye sevkedilirken Avrupa yönünde bir süre trafik durdu. Araçları kaldırma çalışması sürerken trafik tek şeritten sağlanıyor.
(FOTOĞRAF)
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.