Yavuz Ulas Genc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yavuz Ulas Genc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yavuz Ulas Genc kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yavuz Ulas Genc ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yavuz Ulas Genc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yavuz Ulas Genc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yavuz Ulas Genc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yavuz Ulas Genc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yavuz Ulas Genc 10 Mart 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yavuz Ulaş Genç şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yavuz Ulas Genc Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yavuz Ulas Genc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yavuz Ulas Genc'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yavuz Ulas Genc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/yavuzulasgenc

http://instagram.com/yavuzulasgenc

http://facebook.com/profile.php?id=100056220473605

Yavuz Ulas Gencboyu ve yaşı kaç

Yavuz Ulas Genc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yavuz Ulas Genc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Yavuz Ulas Genc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yavuz Ulas Genc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2014 yılında Bilinmiyor

10 Ekim 2014 yılında Sarıyer Alt

10 Eylül 2015 yılında Fenerbahçe Alt.

2 Eylül 2016 yılında Beylerbeyi Alt

17 Ağu 2017 yılında Beşiktaş U17

12 Eylül 2018 yılında Antalyaspor U19

16 Ağu 2019 yılında BB Erzurum U19

2 Ekim 2020 yılında Karagümrük

7 Şubat 2022 yılında Afyonspor

15 Ağu 2022 yılında Bulvarspor

Yavuz Ulas Genc kimdir

Yavuz Ulas Genc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yavuz Ulas Genc şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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Yavuz Ulas Genc nereli

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