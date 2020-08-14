Yavuz Ünal kimdir?
Yavuz Ünal kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Yavuz Ünal, Ondokuz Mayıs Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki Yavuz Ünal kimdir? İşte detaylar.
Yavuz Ünal kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı. Yavuz Ünal, Ondokuz Mayıs Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki Yavuz Ünal kimdir? İşte detaylar.
YAVUZ ÜNAL KİMDİR?
Yavuz Ünal, Fatsa'da dünyaya gelmiştir.
Yavuz Ünal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi rektörüdür.
Eğitim Bilgileri
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1988
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1993
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1997
Yrd. Doçentlik Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2002 / 1997
Doçentlik Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2002 / 2002
Profesörlük Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2008 / 2008
Akademik ve İdari Görevler
Ordu Dekan Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
Samsun, Dekan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi