Yaw Amankwa Baafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaw Amankwa Baafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaw Amankwa Baafi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaw Amankwa Baafi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaw Amankwa Baafi 21 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaw Amankwa Baafi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına - tarihinde katılmıştır. Yaw Amankwa Baafi'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yaw Amankwa Baafi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaw Amankwa Baafi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaw Amankwa Baafi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaw Amankwa Baafi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaw Amankwa Baafi şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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