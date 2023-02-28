Yaw Annor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaw Annor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaw Annor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaw Annor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaw Annor 3 Aralık 1997 tarihinde Ho şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Togo,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaw Annor Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Royal Soccer Scout Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yaw Annor'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Yaw Annor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaw Annor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaw Annor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaw Annor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2017 yılında CF Fuenlabrada

30 Haziran 2017 yılında Bechem United

1 Temmuz 2017 yılında CF Fuenlabrada

7 Eylül 2018 yılında Burgos CF

30 Haziran 2019 yılında CF Fuenlabrada

1 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında Bechem United

8 Temmuz 2020 yılında Ashanti Gold

7 Temmuz 2022 yılında Ismaily

Yaw Annor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaw Annor şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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